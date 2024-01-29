Учительница поставила школьника на колени перед классом и заставила извиняться

В Челябинске учительница физкультуры поставила девятилетнего школьника на колени перед классом и заставила извиняться. С таким заявлением выступила мать того самого мальчика. Об этом сообщает 74.ru.

Женщина рассказала, что ее сына унижает учительница физкультуры, а администрация учебного заведения н предпринимает никаких мер. По ее словам, учительница поставила мальчика на колени и заставила извиняться перед одноклассницей после конфликта между ними.

«16 ноября 2023 года на уроке физкультуры педагог разобралась в конфликте между моим сыном и одноклассницей таким образом: поставила при всем классе моего сына на колени и заставила просить прощения, за то что он постоял за себя перед девочкой», — говорится в обращении.

Родители пришли в школу, где учительница призналась в произошедшем. Многие родители выразили недовольство этой ситуацией, но руководство школы, проведя проверку, утверждает, что информация не подтвердилась. Мать ребенка утверждает, что после разбирательства никаких изменений не произошло. В ходе мероприятий с педагогом «была проведена работа».

Мать школьника жалуется, что в итоге ситуация никак не изменилась.

Ранее мы писали о том, что в Чебоксарах 46-летняя учительница начальных классов пыталась сжечь школу. Пожар женщина устроила в двух кабинетах на первом этаже.