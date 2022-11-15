Помешанную на сексе учительницу поймали за записью порно в классе

В США уволили преподавательницу средних классов за запись видео интимного характера прямо в учебном классе. Саманта Пир систематически снимала сексуальные ролики для публикации их на платформе OnlyFans.

Инцидент произошел в средней школе Thunderbolt Middle School в американском штате Аризона. Учительница в тайне от учеников и коллег раздевалась перед камерами в своем кабинете, а затем размещала фотографии и видео в Интернете.

Про деятельность помешанной на сексе преподавательницы узнали сами ученики школы. Оказалось, что один из роликов, записанный в классе, стал настолько популярным в Сети, что попался на глаза детям. Позже о так называемом хобби Саманты Пир узнала и администрация школы. Сначала женщину отправили в отпуск, после чего потребовали ее увольнения.

Бывшая учительница после произошедшего опубликовала ролик с объяснениями. По ее словам, она стала записывать интимные видео ради дополнительного заработка. Саманта Пир рассказала, что тратит очень много времени на дополнительные школьные мероприятия, чтобы обеспечивать своих детей. Также женщина добавила, что в ее видео никогда не участвовали несовершеннолетние.

Саманту Пир уволили и лишили сертификата преподавателя. Бывшая учительница тяжело переживает потерю работы, так как призналась, что она приносила ей удовольствие.

К слову, в интимных роликах Пир иногда принимал участие и ее муж, который тоже работает преподавателем. Его также отстранили. Пир в своем видео-объяснении призналась, что этот инцидент лишил их семью основного заработка.

Ранее сообщалось о домогательствах со стороны учеников. Психолог-консультант пожаловалась на действия сексуального характера 10-летнего мальчика.