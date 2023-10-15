Ссора в кафе с собственным дядей обернулась для подростка сломанным носом

В Волгограде родители 13-летнего мальчика обвинили бывшего прокурора в систематическом избиении ребенка. Недавно он сломал ему нос.

Дело в том, что мальчик является племянником мужчины. По словам отца, агрессия мужчины была беспочвенной. Избиение произошло в кафе на улице Рабоче-Крестьянской. Бывший прокурор разозлился, что ему долго отвечают на телефон, ворвался в помещение, разбил гаджет и набросился на ребенка.

Мать подростка ездила в больницу, где ребенку диагностировали сотрясение мозга, а также сломанный нос. Семья отметила, что это не первый случай избиения со стороны прокурора. Они переживают, что из-за бывшей должности мужчине все сойдет с рук.

Однако у мужчины версия другая. Он считает, что именно он является жертвой, дети его не уважают. При этом он отметил, что ребенок набросился на него первым, пишет V1.ru.

Ранее мы писали, что отец устал ссориться с сыном из-за компьютера и позвонил в полицию, чтобы его арестовали.