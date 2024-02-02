«Учительница мечты»: что известно о преподавательнице, домогавшейся 11-летнего школьника

Дети, обучающиеся в школе, где работала учительница, подозреваемая в совращении четвероклассника, положительно охарактеризовали ее. Мама одной из школьниц рассказала, что девочка называла ее педагогом мечты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации источника, женщина пришла в учебное заведение в сентябре 2023 года и не вызвала никаких подозрений ни у коллег, ни у родителей. Несовершеннолетние тоже хорошо приняли преподавательницу. О ней они рассказывали близким только хорошее. Также было известно, что она замужем.

«Я очень радовалась, что у меня ребенок довольный. Дочка сказала, что это учительница мечты», - рассказала глава родительского комитета школы.

На педагога не было никаких жалоб. Только недавно она возила детей в театр, поэтому никто не предполагал, что она может подозреваться в домогательствах.

Напомним, что учительницу начальных классов задержали после того, как родители 11-летнего школьника увидели у него в телефоне переписку с преподавательницей. По версии следствия, она оставалась с мальчиком после уроков, флиртовала с ним, целовала и отправляла откровенные фото.

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