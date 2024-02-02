«Сдохну вам назло»: подробности жизни детей россиянки, которая три года спала с мумией мужа

Жившая три года с мумией мужа россиянка грозилась отправить детей в детский дом или психбольницу, если кому-то станет известно об их жизни. Об этом сообщает Пятый канал.

Ситуация развернулась в деревне Старосиверская Гатчинского района Ленинградской области, где жительница три года спала с мумией своего мужа, завернутой в одеяло. По данным источника, мужчина систематически избивал жену и детей, но семья избегала обращения в полицию из-за страха. Подробности его смерти и причины, почему об этом стало известно только сейчас, расследуются экспертами.

Утверждается, что мужчина умер в результате ссоры с женой. Он внезапно замер и упал на пол. Решив, что он притворяется, семья завернула его в одеяло и перенесла на кровать. Однако он так и не пришел в себя.

Старшая дочь хотела вмешаться, но мать запретила ей это, угрожая отправить в детский дом. Семья продолжала проживать с телом мужа, и женщина даже спала в одной постели с ним. По данным источника, женщина страдает психиатрическим заболеванием и состоит на учете в соответствующем учреждении.

Сейчас четверо детей, в возрасте от 8 до 17 лет, изъяты из семьи и находятся в районной больнице. Они проходят обследование, так как один из мальчиков заболел, и все дети переживают стресс. Информация об этом вызвала грусть и слезы у детей, так как они не осознают всей трагедии, происходившей в их доме.

Дом, где проживала семья, теперь опечатан, а оставшиеся там животные сталкиваются с угрозой смерти из-за голода и жажды. Очевидец событий отмечает, что образ жизни взрослых в семье был чрезвычайно тяжелым из-за поведения мужчины.

«Когда все произошло, он заявил детям „Сдохну всем вам назло“ и упал, будто притворялся. А через несколько часов стало ясно, что он мертв», – поделилась одна из очевидцев случившегося.

Старшая дочь, пережившая тяжкое бремя обстоятельств, в итоге обратилась в полицию, рассказав обо всем. Сейчас проводится проверка по данному факту, и тело мужчины отправлено на экспертизу для установления причины смерти. Возраст мужчины на момент смерти составлял 46 лет.