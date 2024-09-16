Учительница химии помогла задержать подростка, напавшего на школьников с молотком: получила ранения

В Челябинске 13-летний школьник утром 16 сентября принес в учебное заведения молоток и напал на одноклассников. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, обезвредить подростка помогла учительница химии и биологии.

По данным источника, 57-летняя преподавательница пыталась отобрать молоток у мальчика, и сама пострадала. У нее несерьезные ранения.

Отмечается, что на данный момент в доме у школьника проходят обыски. Сотрудники изучают телефон и компьютеры мальчика, чтобы выяснить мотивы поступка.

Как сообщает издание 74.ru, всех учеников школы, которые были в заведении в момент нападения, закрыли в кабинетах. Подробностями поделился один из учеников.

«Хотели спуститься вниз, посмотреть расписание, но нас закрыли всех в кабинетах, а через час сказали всем домой идти», — рассказал он.

По его словам, школьник напал на детей на первом этаже после первого урока. При нем были молоток, нож и пневматический пистолет. Последний он не применял.

Ранее мы писали о том, что в результате нападения пострадали как минимум три ребенка. Одна из жертв школьника находится в тяжелом состоянии. Избитой молотком девочке потребовалась экстренная помощь врачей.