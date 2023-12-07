Учитель заслонила детей при стрельбе в брянской гимназии и попала в реанимацию

Подруга погибшей при стрельбе в брянской гимназии девочки рассказала, что учитель биологии закрыла детей. В результате педагог попала в реанимацию.

Комментарий приводит Инфо24.

«Учитель, которая находилась рядом, заслонила собой детей и сама попала в реанимацию», - сообщила собеседница, ссылаясь на слова детей, оказавшихся в момент стрельбы в школе.

Описывая стрелявшую девочку, она рассказала, что та была замкнутой и мало контактировала с другими. О семье школьницы ей неизвестно: собеседница предположила, что она, «скорее всего, неблагополучная».

Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии пришла в школу с дробовиком отца и открыла стрельбу. Один ребенок умер, пятеро пострадали.

Стрелявшая покончила с собой. В день преступления уходя из дома, она попрощалась с матерью словами «не вой». По некоторым данным, ученица шла с намерением убить одноклассницу – у них мог быть конфликт из-за мальчика. Остальные учащиеся пострадали от дроби, но в них стрелявшая не целилась.