На 14-летнюю девочку упал шкаф в художественной школе в Москве

В одной из художественных школ в Москве на ребенка упал шкаф. Врачи диагностировали повреждение позвоночника.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его информации, шкаф упал на 14-летнюю девочку. Учащейся потребовалась помощь врачей.

По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что актер Владимир Еремин упал в яму глубиной 1,5 метра во время спектакля. Он вывихнул плечо, но продолжил играть еще 50 минут, несмотря на боль. Происшествие случилось в «Ленкоме». После спектакля артисту вызвали скорую, ему оказали помощь. Яма, в которую рухнул актер, была в правой части сцены – там располагались декорации.