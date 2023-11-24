Учитель наказал школьника за прогул и погубил его

В Индии преподаватель решил наказать 10-летнего школьника и погубил его. Об этом пишет News9Live.

Уточняется, что несчастный случай произошел в округе Джайпур, штат Одиша 21 ноября. Примерно в 15:00 преподаватель обнаружил, что ребенок играет вместе со сверстниками во дворе школы, хотя должен был находиться на занятии.

Учитель отчитал школьников за прогул, после чего заставил выполнять приседания в качестве наказания. Сделав ряд приседаний, мальчик почувствовал недомогание и потерял сознание. Преподаватель сразу оповестил родителей ученика, после чего они вместе доставили его в больницу.

Тем не менее спасти школьника врачам не удалось. В настоящий момент начальником отдела образования района организовано расследование ЧП.

Ранее стало известно, что в Подмосковье учитель математики подралась с матерью буйной школьницы.