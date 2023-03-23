Обещал помочиться: учитель в Копейске поставил на колени школьника из-за плохого поведения

В Копейске учитель поставил школьника на колени и обещал помочиться на него из-за плохого поведения. Об этом сообщается на сайте URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

На место инцидента в экстренном порядке приехали сотрудники полиции. Отмечается, что учитель одной из школ в поселке Бажова заставил встать ученика на колени и угрожал надругаться над ним из-за плохого поведения.

«Ты что так себя ведешь сопля зеленая. На колени, в глаза смотреть. В следующий раз услышу, обоссу тебя прямо здесь», — сказал педагог на попавшем в соцсети видео.

На кадрах слышно, что ребенок плачет, стоя на коленях и просит учителя перестать его бить. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее мы писали о том, как шестиклассник из Серпухова избил ребенка из-за низкого роста. Происшествие случилось после уроков. 12-летний ребенок со своим другом был в гардеробе. К его приятелю стали приставать старшеклассники и издеваться над ним из-за низкого роста. После этого мальчик решил заступиться за друга и предложил обидчикам поговорить. Выйдя на улицу, один из старших сразу избил его. Повалив на землю, задира ударил ребенка коленом в лоб.