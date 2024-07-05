Учитель из Челябинска пойдет под суд за насилие над девочкой на кладбище

Прокуратура Сосновского района Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении учителя о преступлении против половой неприкосновенности ребенка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

33-летний житель Челябинска, работавший учителем руского языка, обвиняется по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По версии следствия, в августе 2023 года вечером учитель в деревне Касарги, угрожая восьмилетней девочке, посадил ее в машину и увез на кладбище. Там он завязал ей глаза и совершил преступление против половой неприкосновенности.

Мужчина признал вину в полном объеме, в настоящее время он содержится под стражей. Уголовное дело в отношении него рассмотртит Сосновский районный суд Челябинской области.

Ранее сообщалось, что учитель отрицал обвинения и утверждал, что в тот день приехал за грибами в лес и просто решил помочь заблудившейся девочке.

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