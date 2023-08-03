«Хотите, попробуем»: мужчина пристал на улице к школьницам с разговорами о сексе

На Сахалине ищут 74-летнего мужчину, который приставал к школьницам с разговорами о сексе. Подростки сняли на видео беседу на интимные темы и опубликовали в соцсетях. Об этом сообщает ASTV.ru.

По данным источника, все произошло вечером 2 августа на площади в Корсакове. Мужчина обратился к гуляющим школьницам и начал говорить на «взрослые» темы. Девочки не стали его останавливать. Тогда он заговорил об оральном сексе и предложил: «Хотите, попробуем?».

Подростки запечатлели на видео разговор и опубликовали в Сети. Одна из женщин узнала мужчину и рассказала, что он – ее сосед. Она знает его уже семь лет и за это время он «много еще чего нехорошего сделал».

По ее словам, герой ролика живет в доме из контейнеров и постоянно пьет.

«У него даже оружие есть, он бывший военный», – уточнила женщина.

Она добавила, что данный мужчина запугал свою соседку и выпускает собак, которые нападают на людей. Женщина пробовала обращаться в полицию и даже писала заявления.

По словам соседки, после случившегося мужчину видели жители. Он спокойно вернулся домой на автобусе. Отмечается, что его личность установлена. Следователи занялись выяснением подробностей инцидента.

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