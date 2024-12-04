Ученики забаррикадировали партами двери: учитель новосибирской школы получил сообщение о готовящемся расстреле

Сотрудники правоохранительных органов дежурят возле одной из школ Новосибирска, куда постило сообщение о готовящемся расстреле, передает Telegram-канал Baza. Дети в это время забаррикадировались в классах.

Сообщение с угрозами получила педагог. В говорилось, что на школу готовится нападение, некто собирается устроить на территории образовательного учреждения стрельбу.

После этого руководство школы предприняло меры по защите. Так, дети вместе с педагогами забаррикадировались в классах. На место были вызваны силовики — сейчас они охраняют учреждение до выяснения всех обстоятельств случившегося. Дети сидят на местах и не покидают здание.

Ранее в Чебоксарах шестиклассник угрожал ножом детям и взрослым в школе. Вооруженного мальчика сумел обезвредить охранник.