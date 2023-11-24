Ученики десятого класса вытолкнули семиклассника из окна

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после инцидента в одной из школ Уфы. Взрослые ученики образовательного учреждения выкинули из окна мальчика. В результате случившегося несовершеннолетний получил травмы, передает Utv.ru.

Люди, ставшие свидетелями инцидента, рассказали журналистам о произошедшем. По их словам, мальчик сидел на подоконнике, а после полетел вниз на тротуар. Его столкнули вниз ребята из 10 класса.

Когда ребенок оказался на земле, то скрючился и закричал от боли. Первую помощь пострадавшему школьнику оказали в образовательном учреждении. По предварительным данным, у ребенка серьезный ушиб руки.

В школе из-за случившегося началось разбирательство. Также к выяснению обстоятельств инцидента подключились сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Орске школьника госпитализировали с инсультом. Мальчик почувствовал себя плохо на уроке.