Ученик седьмого класса выпил алкоголь и умер на лавочке в центре Сочи

В центре Сочи ученик седьмого класса выпил с другом алкоголь и умер на лавочке. По словам очевидцев, спиртное подросткам купил незнакомый взрослый.

О происшествии сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По информации источника, подростки попросили незнакомца купить алкоголь. Затем они распили спиртное на улице Навагинская. Один мальчик умер на лавочке, другого увезли в больницу – он в тяжелом состоянии.

Как сообщила прокуратура Краснодарского края, происшествие случилось 21 апреля около 23 часов.

«…13-летний подросток, являющийся учеником 7 класса, находился на площади, расположенной в городе Сочи (Центральный район), где употребил неизвестное вещество, от которого потерял сознание и скончался», - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Для определения причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Она еще не окончена.

Ход расследования взято на контроль прокуратурой края.

Ранее сообщалось, что жительница Перми вернулась из отпуска в Сочи в гробу. 22-летняя девушка умерла после знакомства с парнем в соцсетях. Распространилось видео, как молодой человек тащил ее за волосы и бросил в беспомощном состоянии на улице. Впоследствии в организме умершей нашли наркотики, хотя родители утверждают, что она не употребляла запрещенные вещества.