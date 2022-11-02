В Рыбинске мужчина спокойно зашел в школу и успел убить секретаря директора

В Рыбинске мужчина с ножом зашел в школу и убил секретаря директора, а также ранил завуча. Благо, детей в учреждении не было, так как у них каникулы.

Нападение произошло в школе № 43. Около 11:00 мужчина зашел в учреждение, где работала его сожительница Елена Комазова.

После чаепития с сотрудниками мужчина устроил поножовщину. Он убил Комазову и ранил замдиректора Елену Кустову, которая хотела защитить коллегу. По некоторым данным, потом он ранил себя.

Полицию вызвал вахтер. Нападавший сейчас в больнице. Школу оцепили, рядом стоят машины Росгвардии.

ФОТО: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News