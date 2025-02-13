Ученицы блогера Артема «МореТУТ» обвинили его в обмане и подали в суд

Клиентки блогера-миллионника Артема «МореТУТ» подали на него в суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, трое девушек выдвинули коллективный иск. Каждая из них, как утверждается, приобрела у блогера обучающий «марафон» по турбизнесу за 125 тыс. рублей. Однако никаких уроков Артем не провел — он только выкладывал свои истории с отдыха. На требование клиенток вернуть деньги он ответил отказом.

После этого пострадавшие обратились в суд. Общая сумма их иска составляет 375 тыс. рублей — и их адвокат уверяет, что недовольных поведением блогера «учеников» на самом деле очень много. Однако у Артема очень хитро составлен договор публичной оферты — использованные там формулировки помогают отклонять все претензии.

Ранее бизнес-коуч Шабутдинов, находящийся под следствием, в соцсетях начал давать советы, как не оказаться в СИЗО. По его мнению, в первую очередь не стоит хвастаться и выкладывать на всеобщее обозрение дорогие машины и пачки денег.