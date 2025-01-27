Бизнес-коуч Шабутдинов в соцсетях начал давать советы, как не оказаться в СИЗО.

Находящийся под следствием предприниматель Аяз Шабутдинов продолжает через своих помощников вести соцсети. В Сети обратили внимание на недавние посты бизнес-коуча, в которых он делится советами, как не попасть в СИЗО.

По мнению Шабутдинова, не стоит хвастаться и выкладывать на всеобщее обозрение дорогие машины и пачки денег.

«За рулем ламбы ты — крутой. Но вместо этого лучше выделяться через добрые дела — создайте фонд для помощи или постройте стадион. Реализовать такие идеи сложнее, чем просто купить ламбу. Но потратьте хотя бы день на размышления о том, как изменить жизнь других», — делится советом он.

Блогер также призвал не показывать другим то, что «вызывает раздражение». По словам Шабутдинова, он получает посылки с едой, но при этом не хвастается перед другими сокамерниками богатым рационом.

«Тут ведь еще 2000 арестантов. Зачем создавать повод для раздражения, если они ничего не могут изменить», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что суд снял ограничения с пенсионных счетов родителей Елены Блиновской.