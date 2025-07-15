Участвовал в СВО с 2022 года: военнослужащий приехал домой навестить семью и погиб от укуса осы

Российский военнослужащий умер во время отпуска в Ульяновской области. Мужчина не пережил встречу с осой — насекомое ужалило бойца СВО, что вызвало сильную аллергическую реакцию, передает Инфо24.

Участник специальной военной операции нес службу с 2022 года. Недавно он отправился домой, чтобы навестить жену и детей. После встречи мужчина поехал в родительский дом, чтобы навести там порядок. Во дворе бойца неожиданно укусила оса.

У военнослужащего случился сильный анафилактический шок. Медики попытались спасти главу семейства, но их старания оказались тщетны. Земляки в беседе с журналистами назвали мужчину добрым и отзывчивым человеком.

«Он всегда приходил на помощь, если попросишь. Ни в чем не отказывал: то огород перекопать, то скотину загнать. Всегда здоровался, улыбался. Родителей лишился рано, но это его не сломило», — заявила жительница села.

Ранее сообщалось, что боец СВО вычислил убийцу 19-летней невесты. Он догадался по одному звонку с передовой, кто расправился с его возлюбленной.