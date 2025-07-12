Почувствовал неладное: боец СВО вычислил убийцу 19-летней невесты, находясь на передовой

На днях в лесополосе Кузбасса обнаружили тело пропавшей 19-летней студентки из Прокопьевска. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве — 22-летнего парня. Возлюбленный девушки, который сейчас находится в зоне СВО, по одному звонку понял, кто расправился с его любимой.

Накануне исчезновения девушка позвонила возлюбленному по видеосвязи. Последнее, что она сказала: «Я тебя люблю». Молодой человек находится в зоне СВО. Во время последнего отпуска пара подала заявление в ЗАГС и начала готовиться к свадьбе, но случилось страшное.

Когда студентка созванивалась с парнем, в квартире с ней находился друг, с которым они учились в техникуме и занимались волонтерством. Молодой человек не оказывал ей знаков внимания, а окружающим он казался добрым.

После звонка друзья поужинали, а что произошло потом — загадка. По словам знакомых парня, недавно он расстался с девушкой и мог таким образом выплеснуть эмоции на подруге или начал к ней приставать, а она ответила отказом.

Как выяснило следствие, 22-летний парень сначала ударил студентку о стену, потом пытался задушить и воткнул нож в шею. После он переписывался с близкими с ее телефона, чтобы скрыть случившееся. Убийца написал возлюбленному студентки, что им надо расстаться, а подача заявления в ЗАГС была ошибкой. Военнослужащий сразу заподозрил неладное и решил связаться с другом девушки.

«Он в ответ Андрею начал писать: „Отстаньте от меня, я ничего не делал, ничего не знаю. Разбирайтесь сами“. После этого он его заблокировал», — рассказывают знакомые Kp.ru.

Боец, недолго думая, сообщил в полицию о странном поведении приятеля невесты. Когда парня задержали, тот сознался в содеянном.

Близкие погибшей рассказали, что тело помог спрятать друг, который учился с ним в техникуме. Парни переломали все кости девушке, чтобы она влезла в спортивную сумку, с ужасом сообщили они.

Ранее тело 20-летней девушки обнаружили во дворе ее парня в Иркутской области. По предварительным данным, возлюбленный убил ее из-за того, что она хотела получить водительские права.