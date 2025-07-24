Участвовал в ликвидации последствия землетрясения в Нефтегорске: известный хирург был на борту разбившегося Ан-24

Торакальный хирург Леонид Майзель был среди пассажиров борта Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Предполагается, что мужчина погиб.

71-летний Леонид Майзель хорошо известен на Дальнем Востоке благодаря своим достижениям. Его стаж составлял 48 лет. Помимо основной специализации, он также работал и как онколог.

Его последнее дежурство было 20 июля, в минувшее воскресенье. Майзель работал врачом в Хабаровской краевой клинической больнице №1. Также журналисты выяснили, что у хирурга есть орден Почета за активное участие в ликвидации последствий землетрясения в городе Нефтегорске Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 с людьми на борту потерпел крушение в Амурской области. По предварительным данным, причиной падения стала ошибка экипажа.