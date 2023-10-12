Бывший участник «Дома-2» Гобозов избил девушку в Ставрополе

Экс-участник телешоу «Дом-2» Александр Гобозов избил девушку в Ставрополе. Теперь ему грозит десять лет колонии за разбой.

Представитель Гобозова Магамед Исмаилов рассказал, что у Александра неизвестный мужчина через посредницу вымогал деньги и угрожал здоровью его близких. Бывший участник телешоу спрашивал контакты вымогателя, но получил несколько раз отказ. В итоге он сильно избил девушку, пишет Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

Гобозова арестовали на десять суток и составили на него дело об административном нарушении. По данным источника, в полиции мужчина вел себя агрессивно и вступил в конфликт с правоохранителями.

Против него возбудили дело по статье «Разбой» и отправили на два месяца под домашний арест в город Лермонтов Ставропольского края, где он находится со своей беременной женой. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

«В жизни бывают случаи, когда человека толкают на преступление серьезные обстоятельства… Сейчас Александр чувствует себя хорошо. Его жена рядом, поддерживает во всем», — рассказал Магамед Исмаилов в беседе со StarHit.

Александр Гобозов принимал участие в проекте в 2007 году. Там он познакомился со своей будущей женой Алианой Устиненко. У пары родился сын, но в 2015 году их брак рухнул. В этом же году он женился на юристе Светлане Князевой — сейчас пара ждет ребенка.

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