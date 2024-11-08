Участника «Давай поженимся» осудили за убийство в ЛНР 10-летней давности

Обвиняемого в убийстве 10-летней давности в Луганске приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СК ЛНР.

«Следователем следственного отдела по Ленинскому району г. Луганска собрана достаточная доказательственная база, приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что осужденный является уроженцем Ростовской области. В 2019 году мужчина участвовал шоу «Давай поженимся», однако тогда остался без жены: девушка выбрала другого кандидата.

Согласно материалам следствия, 10 лет назад, 9 августа 2014 года, обвиняемый и его приятель собирались выехать на территорию Краснодона в ЛНР. Товарищи решили уточнить направление у двух мужчин, которые проходили мимо. У одного обнаружились материальные ценности. Угрожая оружием, они насильно заставили мужчин сесть в салон автомобиля и вывезли в лесополосу, расположенную в Луганске, где убили одного из них.

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