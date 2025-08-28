Участник СВО заступился за девушку в центре Москвы и получил удар ножом в шею

Уроженец Казахстана, участвовавший в СВО, получил удар ножом в шею после попытки заступиться за девушку. Ее прилюдно избивал мужчина, находящийся в неадекватном состоянии.

Подробности происшествия сообщает mk.ru.

Пострадавший в тот день ездил в миграционный центр по вопросу получения гражданства. Известно, что уроженец Казахстана подписал контракт с армией РФ, а в 2024 году уволился и может рассчитывать на получение паспорта.

После всех дел мужчина подошел к метро «Добрынинская». Его внимание привлек кричавший незнакомец. Мужчина приблизился к девушке и стал избивать, а на ее просьбы отпустить, не останавливался. Затем он пытался затащить жертву в метро. Защитник попросил отстать от девушки. В ответ неадекват ударил ножом в шею.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили в полицию. Пострадавшего привезли в больницу, его прооперировали.

Герой рассказал: «Говорить сейчас не могу — у меня дырка в горле. Только писать».

Ранее сообщалось, что в Москве женщина прошла в метро с двумя детьми, не заплатив. На замечание контролера пассажирка ударила сотрудницу по лицу.