Участник СВО зарезал знакомого со словами «не служил – не мужик»

Суд в Москве завершил рассмотрение дела ветерана СВО, зарезавшего в столице своего знакомого. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Суд установил, что ночью 4 ноября прошлого года военнослужащий присоединился к выпивавшей в баре на улице Ощепкова группе мужчин и стал рассказывать им о военной службе. Спустя некоторое время он предложил одному из новых приятелей отправиться в зону спецоперации, пообещав оказать помощь с заключением контракта. Собеседник отказался, аргументировав это тем, что и сам может этим заняться.

Тогда участник СВО разозлился и подкараулил собутыльника на улице. Ветеран вступил в драку с мужчиной, кинув фразу «не служил — не мужик». Разборку смогли остановить очевидцы, однако, когда участники драки пожали руки, ветеран СВО вытащил нож и смертельно ранил оппонента.

Свою вину боец признал, но на суде заявил, что его спровоцировали. В итоге мужчину приговорили к восьми годам колонии строго режима.

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