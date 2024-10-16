Участник СВО решил вступиться за девушек и был жестоко избит

В Подмосковье заступившегося за девушек участника СВО ранили ножом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, у двух девушек произошел конфликт с владельцем пункта выдачи заказов, на котором они работают. Они рассказали, что мужчина неоднократно оскорблял их и обижал за то, что на ПВЗ были плохие отзывы.

Ночью 11 октября мужчина решил нагрянуть в квартиру к своим подчиненным в компании приятелей. Тогда девушки позвали на помощь своего товарища – 19-летнего чемпиона Всероссийских соревнований по спортивной борьбе панкратион, а также бойца СВО. На момент ЧП он находился в отпуске.

На квартире молодой человек владельца ПВЗ с компанией уже не застал. Однако на следующий день одна из девушек отправилась на работу в ПВЗ, однако вскоре вновь позвонила участнику СВО, который тут же приехал и обнаружил, что мужчина действительно стоит над девушкой в угрожающей позе.

Военный вызвал его на разговор на улице. Там участника СВО избили битой и 10 раз ударили ножом.

«Далее я увидел, что у меня начинает течь кровь. Я это понял по состоянию, так как у меня был резкий упадок сил. Чувствовал шоковое состояние. Побежал искать скорую помощь и поймал попутку. Меня довезли до пункта, где оказали мне первую медицинскую помощь», — высказался боец СВО в комментарии 360.ru.

В итоге молодой человек получил ушибы мягких тканей головы и ранения в области копчика, ягодиц, рук и подмышек. Сначала он проходил лечение в больнице, потом его отправили домой.

Нападавший в настоящий момент задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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