Участки и квартиры: чем еще владеет задержанный мэр Владимира Дмитрий Наумов
Во Владимире 27 августа задержали мэра Дмитрия Наумова. Его подозревают в мошенничестве. Изданию aif.ru стало известно, чем владеет глава города.
Сообщается, что по данным за 2021 год в собственности у Наумова был земельный участок площадью 456 кв. м., а также две квартиры, площадью 30,7 кв. м. каждая.
Что касается движимого имущества, за мэром числится автомобиль Mazda CX-5.
Земельным участком площадью 456 кв. м. и домой в 17,4 кв. м. владеет и его супруга. Также на нее зарегистрированы две квартиры: 29,8 кв.м. и 40,6 кв.м.
За тот же период доход Наумова составил 1 832 076 млн рублей, его супруги — 532 577,84 руб.
Предполагается, что задержание Дмитрия Наумова может быть связанно с махинациями с кладбищенскими землями. Сотрудники ФСБ пришли в приемную городской администрации утром 27 августа.
