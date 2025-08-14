Арестованное в РФ имущество Артура Смольянинова* продадут для погашения долгов

Арестованное в России имущество актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продадут для погашения долгов. Об этом сообщает РИА Новости.

ФССП арестовала имущество 41-летнего актера. Как сообщает источник, оно будет продано, если Смольянинов* не погасит долг, превышающий 155 тыс. рублей, в установленный срок.

«Если должник не погасит задолженность в установленный срок, имущество будет передано для оценки и дальнейшей принудительной реализации в счет оплаты долга», — пишет источник.

Также РИА Новости утверждает, что в отношении артиста прекращены два производства. В 2023 году на него было возбуждено производство за долги по кредитам на 101 тыс. рублей. Также в 2023 году Смольянинов* не оплатил штраф по административному правонарушению.

Ранее Артур Смольянинов* рассказал, что учит латышский язык для получения гражданства. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга