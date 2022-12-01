«Убью тебя и себя»: актрисе из «Девятого вала» Дятловой поступают угрозы от фаната

Звезда мелодрамы «Девятый вал» Анастасия Дятлова рассказала журналистам, что всерьез опасается за свою жизнь. 19-летняя девушка уже несколько месяцев получает угрозы от неизвестного человека, который хочет ее убить. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам россиянки, преследователь пишет не только ей, но и ее родителям, друзьям и знакомым. Сначала он хотел просто познакомиться с артисткой, но не получив личные данные, стал угрожать всем.

«В мае он написал моей подруге с вопросом о том, есть ли у меня парень. После ее отказа предоставлять личную информацию, мягко говоря, он начал обзывать ее девушкой легкого поведения и так далее», – поделилась Анастасия.

Фанат девушки начал писать ее матери, что сделает ее дочь своей женой и матерью детей, а потом «уничтожит». При этом преследователь не хочет встречаться в реальной жизни, объясняя это тем, что это будет опасно для самой девушки.

«Я пыталась вывести его на откровенный разговор, выяснить, зачем ему все эти обзывательства и угрозы в мой адрес. Он отвечает одно: «Я весь изуродован. Ты никогда не будешь моей женой. Как мне смотреть на других девушек? Убью тебя и себя и будем вместе навсегда». Я его не знаю, сам он пишет, что, когда решит меня убить — подойдет, а я даже не пойму, что это он», — рассказала Дятлова.

Актриса обратилась в правоохранительные органы, где уже возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством» и начали проверку.

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