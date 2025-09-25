Уборщица перелила химию в бутылку из-под напитка: юная москвичка попала в больницу с сильнейшим ожогом пищевода

В Москве экстренная медицинская помощь потребовалась 15-летней девочке. Школьница сожгла пищевод и желудок после того, как случайно сделала глоток из бутылки с бытовой химией, передает Telegram-канал Baza.

Женщина из клининговый компании убиралась дома у семьи москвичей. Для удобства она перелила бытовую химию в бутылку из-под газированного напитка, богатого витаминами. Уборщица убрала средство в кладовку, где хозяин квартиры хранит сладости для детей.

Несовершеннолетние нашли привлекательный предмет и убрали его в холодильник. Оттуда он попал в руки 15-летней девочке. Школьница сделал глоток и оказалась в больнице. На данный момент о состоянии пострадавшей ничего не известно.

