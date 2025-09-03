Россиянка получила ожоги при попытке самостоятельно снять гель-лак

Россиянка попыталась самостоятельно снять гель-лак и получила химический ожог от ремувера. Ногти девушки скрутило в бараний ног.

О случившемся сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По информации источника, женщина нанесла ремувер и от состава у дамы стало печь ногти. За пару минут они свернулись внутрь.

Удалить ремувер не получилось никакими другими средствами. Этот случай не единственный – другие женщины столкнулись с аналогичными проблемами: продукт расщеплял ногти.

Данная ситуация – результат экономии женщин на снятии гель-лака у профессионалов. Обычно процедура стоит порядка 300 рублей.

Отмечается, что сам по себе ремувер не вреден. Опасность возникает, если долго держать средство на ногтях или игнорировать аллергическую реакцию. Нанесение на поврежденную кожу тоже небезопасно.

Ранее телеврач Елена Малышева предупредила о риске развития рака из-за гель-лака. Она напомнила о необходимости использовать LED-лампы и наносить солнцезащитный крем на руки. Также Малышева советовала держать руки в лампе не более минуты, а после снятия покрытия осматривать ногти на предмет наличия черных пятен или полос.