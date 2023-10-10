Убивший сына фельдшер из Петербурга на допросе заявил, что очень любил ребенка
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43-летний фельдшер в Санкт-Петербурге, убивший восьмилетнего сына, пришел в сознание и во всем сознался следователю. Мужчина сообщил, что очень любил мальчика.
Подробности приводит сайт Kp.ru.
Вспоминая сына, мужчина говорит: «Практически идеальный ребенок. Я очень любил его».
В день преступления петербуржец был дома, жена работала на смене, она тоже фельдшер. Мужчина забрал сына из школы, привел домой и накормил ужином.
Вечером они вышли погулять, а по возвращении мужчина почувствовал «легкое опьянение», он стал проваливаться в сон.
Мужчина попросил сына позвонить жене и сообщить, что ему плохо. Войдя в квартиру, он почувствовал «страх, грусть и негатив».
«Я не понимал, как избежать этого ужаса и бегал по квартире», - вспоминает он.
В какой-то момент он «увидел у сына демонические глаза», побежал за ножом на кухню и нанес ребенку три удара.
«Я очнулся, когда меня забирали полицейские и медики со скорой», - поделился он.
Жена не замечала у супруга отклонений, мужчина не страдал расстройствами психики. По ее словам, супруг не трогал сына и любил его.
Напомним, об убийстве стало известно 7 октября. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.