Убивший сына фельдшер из Петербурга на допросе заявил, что очень любил ребенка

43-летний фельдшер в Санкт-Петербурге, убивший восьмилетнего сына, пришел в сознание и во всем сознался следователю. Мужчина сообщил, что очень любил мальчика.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Вспоминая сына, мужчина говорит: «Практически идеальный ребенок. Я очень любил его».

В день преступления петербуржец был дома, жена работала на смене, она тоже фельдшер. Мужчина забрал сына из школы, привел домой и накормил ужином.

Вечером они вышли погулять, а по возвращении мужчина почувствовал «легкое опьянение», он стал проваливаться в сон.

Мужчина попросил сына позвонить жене и сообщить, что ему плохо. Войдя в квартиру, он почувствовал «страх, грусть и негатив».

«Я не понимал, как избежать этого ужаса и бегал по квартире», - вспоминает он.

В какой-то момент он «увидел у сына демонические глаза», побежал за ножом на кухню и нанес ребенку три удара.

«Я очнулся, когда меня забирали полицейские и медики со скорой», - поделился он.

Жена не замечала у супруга отклонений, мужчина не страдал расстройствами психики. По ее словам, супруг не трогал сына и любил его.

Напомним, об убийстве стало известно 7 октября. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.