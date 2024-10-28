Убивший писательницу Раису Кирсанову киргиз направлялся в «мигрантскую квартиру»

Гражданин Киргизии, убивший писательницу и преподавателя Театрального института имени Щукина Раису Кирсанову, направлялся в «мигрантскую квартиру». Рядом с Кирсановой снимали квартиру его земляки – тот мог быть с ними знаком.

Об этом ИА Регнум рассказали соседи писательницы.

По информации издания, после случившегося граждане Киргизии, проживавшие в съемной квартире, собрали вещи и уехали.

Жильцы уверены – убивший Кирсанову мужчина шел к землякам. Граждане Киргизии несколько лет снимали жилье напротив квартиры убитой. Однако количество проживающих и род их деятельности неизвестны. Квартиросъемщики ни с кем не общались, были скрытными.

«Когда заходили в дом, то постоянно озирались, а выходя на лестницу, всегда выглядывали за дверь, чтобы там никого не было и никто их не видел», - сообщила жительница подъезда и добавила, что те были подозрительными, но раньше проблем не случалось.

Соседка убитой пенсионерки рассказала, что видела, как 21 октября жильцы той квартиры спешно погрузили вещи в такси и уехали.

В ночь на 20 октября в полицию поступило сообщение о хулигане в подъезде. Прибывшие правоохранители нашли в квартире избитую до смерти пенсионерку. Мигранта задержали. Выяснилось, что он был пьян и дергал за ручки квартир – жилище писательницы оказалось не заперто. Он ворвался и набросился на женщину с кулаками.