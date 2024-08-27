Убивший мать пятерых детей житель Свердловской области отправился в зону СВО

Житель Свердловской области, которого приговорили к 9,5 годам колонии за убийство бывшей жены, отправился в зону СВО. Об этом сообщает Ura.ru.

Источник выяснил, что мужчина теперь является участником специальной военной операции на Украине. В социальных сетях появилось его фото в военной экипировке и с автоматом в руках. Кадр был опубликовал 20 августа.

Журналисты попробовали связаться с мужчиной, чтобы получить его комментарий, но он не вышел на связь.

Напомним, что преступление россиянин совершил в 2023 году. В январе было найдено тело матери пятерых детей – его экс-супруги. По версии следствия, между бывшими возлюбленными произошел конфликт из-за того, что женщина хотела увезти детей в другой город. В ходе конфликта мужчина избил ее и задушил. Жертва скончалась на месте.

Приговор обвиняемому был вынесен в феврале 2024 года.

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