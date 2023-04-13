Убивший 9 человек в гимназии Ильназ Галявиев будет писать книгу и ходить в позе ласточки

Казанского стрелка Ильназа Галявиева приговорили к пожизненному заключению за убийство 9 человек в гимназии 11 мая 2021 года. Потерпевшими признали 600 человек – сотрудников учреждения, учеников, родных погибших. Они заявили иски к Галявиеву, требуя компенсации до 15 млн рублей. В своем последнем слове он заявил, что попытается написать книгу и погасить иски гонорарами.

Об этом сообщило издание E1.ru.

Стрелок произнес: «Я постараюсь закрыть все иски. Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу и деньгами их погасить».

Он также попросил убрать 5 лет из его срока, напомнив, что пошел навстречу следствию. Галявиев извинился перед родными погибших, добавив, что «никакие деньги не вернут» их.

Юрист Руслан Нагиев рассказал, в каких условиях будет содержаться Галявиев в тюрьме. По его словам, для заключенных с пожизненным сроком создают самые жестокие условия: он будет находиться в камере на двоих размером 10 квадратных метров. Прогулка разрешена только 1,5 часа в день, посылки – раз в год, краткосрочные свидания – два раза и одно длительное. Вне камеры таких заключенных водят в позе «ласточка» (руки заламывают назад и вверх, голова вниз) и в наручниках. До работы их допускают не раньше, чем через 10 лет.

Ранее мы писали, что Галявиев просил не сажать его в тюрьму.