Расстрелявший 10 человек в казанской школе Ильназ Галявиев попросил не сажать его в тюрьму

10 апреля в Верховном суде Татарстана состоялось очередное заседание по делу казанского стрелка Ильназа Галявиева, убившего 10 человек в гимназии в мае 2021 года. Сообщается, что обвиняемый попросил не включать в приговор тюремное заключение. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

По информации источника, прокурор предложил посадить Галявиева на пять лет в тюрьму, после чего перевести его в исправительную колонию особого режима. Стрелок с таким поворотом дела не согласился. Он заявил, что ему уже и так дали пожизненное, а прибавление срока означает, что ему необязательно было идти навстречу следствию. У потерпевших Ильназ попросил прощения в суде. Отметим, что извинения стрелок попросил впервые.

Адвокат Галявиева также настаивает на смягчении наказания, ссылаясь на проблемы со здоровьем у обвиняемого. Также запрошена третья экспертиза на невменяемость бывшего ученика казанской школы.

Напомним, что Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года пришел в гимназию №175 с оружием и расстрелял восемь детей и двух взрослых. При этом потерпевшими признаны 667 человек, 143 из них получили тяжкий вред здоровью.

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