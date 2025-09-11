Убившему 15-летнюю школьницу в Санкт-Петербурге студенту выдвинули обвинения

Подростку, зарезавшему 15-летнюю школьницу в номере апарт-отеля в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу.

«Следователем следственного отдела по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу предъявлено обвинение молодому человеку в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Недавно стало известно, что 19-летний юноша, прибывший в Северную столицу из Южно-Сахалинска, пришел в себя в реанимации. После содеянного он пытался покончить с собой. Первое время медики не допускали к нему следователей для допроса.

Когда правоохранителям все-таки удалось поговорить с молодым человеком, он воспользовался закрепленным в 51-й статье Конституции правом не свидетельствовать против себя. Однако он полностью признал свою вину.

Следствием назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Расследование дела продолжается.

Ранее на совершенное сыном преступление отреагировал отец студента. Мужчина утверждает, что убийца и жертва могли состоять в секте.