Убившая военкора Владлена Татарского Трепова* в четвертый раз отправлена в штрафной изолятор

Убившую военкора Владлена Татарского Дарью Трепову* (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в четвертый раз отправили в штрафной изолятор.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник. Причина перевода не уточняется.

Напомним, что Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, ему вручила Дарья Трепова*. В тот день пострадали еще 52 человека.

В январе 2024 года Первый Западный окружной военный суд признал террористку виновной в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы. Кроме того, по решению суда девушка должна заплатить 5 миллионов рублей матери Владлена Татарского в качестве компенсации.

В августе 2025 года Трепову* перевели на строгие условия содержания, предполагающие одиночную камеру, полуторачасовую прогулку в день, три краткосрочных и три длительных свидания в год.

*внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов