Коммунальщики отсудили у Дарьи Треповой* 170 тысяч из-за долгов по квартире

Коммунальщики отсудили у Дарьи Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 170 тысяч рублей из-за долгов по квартире в Санкт-Петербурге. Сумма копилась 10 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в 2014 году девушка получила в наследство от отца квартиру, которая находится на улице Артиллерийской. С того момента за нее никто не платил, накопился долг в размере 169 тысяч 526 рублей.

Трепова* согласилась с иском и попросила дать время, чтобы выплатить все в рассрочку. Кроме того, ей придется заплатить госпошлину, которая составляет 4,6 тыс. рублей.

Напомним, что девушка отбывает 27-летний срок заключения за устроенный ею теракт, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Ранее мы писали о том, что убийца военкора Трепова* перестала общаться с родными.

*(внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)