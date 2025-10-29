Убившая троих детей многодетная мать из Канска избежит уголовного наказания

Жительница Канска, жестоко расправившаяся с тремя своими детьми в апреле этого года, освобождена от уголовной ответственности. Красноярский краевой суд постановил, что женщина совершила преступление, находясь в невменяемом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал региональных судов.

Напомним, что 29-летняя мать четверых детей убила троих из них. Она зарубила топором восьмилетнего сына, задушила четырехлетнюю дочь и обезглавила семимесячного младенца. Его голову она поставила в сервант на полку. Выжил только ее четвертый ребенок, который поздно вернулся домой со школы.

После ареста женщина была отправлена в Москву для прохождения психологической экспертизы. До убийства она уже состояла на учете у психиатра.

«Подсудимая, давая показания, сообщила, что помнит события того рокового дня и просила простить ее», — сообщала тогда прокуратура Красноярского края.

29 октября краевой суд освободил детоубийцу от уголовной ответственности. Теперь женщина отправится проходить лечение в специализированном психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением.

