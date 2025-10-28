Суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве оператора Сергея Политика

Московский суд заочно арестовал фигуранта по делу о шокирующем убийстве оператора Сергея Политика. Информация об этом появилась в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Суд заочно избрал в отношении фигуранта уголовного дела об убийстве Сергея Политика меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

В публикации также отмечается, что действия подозреваемого подпадают под ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство».

Напомним, что российский режиссер и кинооператор Сергей Политик был зарезан во дворе своего дома 18 октября. В тот злополучный вечер он просто вышел на улицу, чтобы покурить. Между кинематографистом и предполагаемым убийцей возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес оператору несколько ударов ножом.

Сергей был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран. Скрывшийся с места преступления подозреваемый был объявлен в розыск.

Ранее мы писали, что убийцей режиссера Сергея Политика оказался ранее судимый за кражу мужчина.