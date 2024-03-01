Убившая дочь из-за долгого плача россиянка обманывала медиков

Убившая дочь из-за плача девушка в Новосибирске обманула медиков. Она скрыла, что после удара ребенка о диван до вызова скорой прошло 2,5 часа.

Об этом пишет сайт Kp.ru со ссылкой на сообщение очевидца.

По его словам, сначала девушка уверяла, будто ребенок поперхнулся рвотными массами. Но при обследовании у девочки нашли ушиб головного мозга.

«Мама скрыла этот факт, время было упущено», - рассказал очевидец.

Потом девушка разъяснила, что при кормлении у нее якобы зазвонил телефон, она резко повернулась и ударила малышку о подлокотник дивана. Мать видела состояние девочки, но ничего не предпринимала: вызвала скорую, когда дочь стала синеть и закатывать глаза.

Известно, что этот ребенок – второй для 19-летней девушки. Старшей дочери 3 года, она находится под опекой матери.

С отцом второй дочери девушка познакомилась в интернете. Мужчина радовался рождению девочки.

Когда малышка попала в больницу, ей было 15 дней от роду. Спустя два месяца после удара о диван она умерла. Мать арестовали, в отношении нее возбуждено уголовное дело. На сайте суда говорится, что «девушка ударила дочку из-за того, что та долго плакала».

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае отец убил двухлетнюю дочь, ударив ножом и поленом.