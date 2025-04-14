Страдает психическим расстройством: зарубившая трех детей мать из Канска обращалась в ПНД

Сотрудники правоохранительных органов в беседе с журналистами раскрыли подробности расправы над тремя детьми в Канске. Оказалось, что их мать страдает психическим расстройством, передает aif.ru.

В ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали о семье, в которой произошла трагедия. По словам представителей ведомства, четверо детей воспитывались замужней женщиной. Мама несовершеннолетних сейчас не работает, судимостей у нее не было.

Также правоохранители раскрыли одну важную деталь. По их информации, в 2019 году многодетная мать обращалась в Красноярский краевой психоневрологический диспансер. Какими именно психическим расстройством страдает женщина, пока не известно.

Ранее сообщалось, что четвертому ребенку сибирячки чудом удалось выжить. В момент убийства других деей он находился у бабушки.