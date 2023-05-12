Убившая 4-летнего сына мать из Москвы сфотографировала его труп на память

11 мая стало известно о жестоком убийстве ребенка на западе Москвы. Мать расправилась с собственным четырехлетним сыном. Теперь же появились новые подробности произошедшего. О них сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, 41-летняя женщина, работающая маркетологом, вечером, находясь в доме на Рублевском шоссе, нанесла малышу не менее четырех ножевых ранений. Жертва россиянки скончалась на месте от полученных травм.

Также, как стало известно, после совершенного страшного преступления мать решила запечатлеть окровавленный труп сына на память. Снимок тела нашли в ее телефоне.

На данный момент женщина задержана, и с ней работают следственные органы.

Ранее в Подмосковье россиянка вместе со своим любовником совершала насильственные действия сексуального характера в отношении сына, а также снимала это на камеру. После задержания она призналась в содеянном и заявила, что ролик в Сеть выставил ее бойфренд.