Сделавшая 9-летнего сына актером порнофильма россиянка оказалась начальником бюро

Жительница Подмосковья, сделавшая 9-летнего сына актером порнофильма, оказалась начальником бюро. Все снималось в квартире дамы, где она проживала с матерью – та является инвалидом по зрению и не знала о происходящем.

Установлено, что вместе с 27-летним любовником женщина совершала насильственные действия сексуального характера в отношении сына. Ролик обнаружили в Интернете стражи порядка.

Оказалось, что автором видео является начальница бюро, работающая на местном предприятии. Ее любовник трудился там же на должности транспортировщика, пишет сайт mk.ru.

Женщина призналась в совершении преступления. Он заявила, что видео выложил в Сеть избранник.

Также известно, что родной отец мальчика не участвует в его воспитании и пять лет бегает от кредиторов. Родственники планируют оформить опекунство над ребенком.

Ранее мы подробно рассказывали об этом происшествии.