Убившая 13-летнюю школьницу в Первоуральске иностранка может избежать тюрьмы

Гражданка Узбекистана, жестоко убившая 13-летнюю дочь знакомых в Свердловской области, может избежать тюремного срока. Об этом пресс-служба прокуратуры по региону сообщила изданию Ura.ru.

Как установило следствие, 9 октября 2024 года женщина пришла в квартиру знакомых в городе Первоуральск, чтобы забрать журнал, но взрослых дома не оказалось. Дверь ей открыла 13-летняя девочка, которая предложила гостье чай.

В один момент та увидела в коридоре сумку и решила выкрасть из нее десять тысяч рублей. Когда несовершеннолетняя хозяйка квартиры это заметила, женщина набросилась на нее с ножом. Подозреваемая нанесла жертве не менее 32 ударов.

По заключению комиссии экспертов, в момент совершения преступления, обвиняемая страдала временным психическим расстройством, которое лишало ее «способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

«Она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера», — объяснили в ведомстве.

