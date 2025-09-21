Обвиняемая в отравлении коллег кладовщица отправила журналистам письмо-исповедь из СИЗО

Обвиняемая в отравлении двух коллег кладовщица краснодарского хлебозавода Елена Белашова написала из СИЗО письмо с своей версией событий. Женщина утверждает, что не виновата в смерти коллег.

Белашова рассказала, что устроилась на предприятие в марте 2022 года, и работа ей была по душе. Однако со временем её начали раздражать «лицемерие отдельного круга» сотрудников и практика найма целыми семьями, которая, по её мнению, создавала несправедливые условия для остальных работников. На заводе она нашла подругу Татьяну Дроменко, которая позже была убита. Елена пояснила, что помогала ей ходить с работы домой, так как у Татьяны была старая травма, сообщает Kp.ru.

По словам Елены, домой к другой коллеге, Жанне Редвановой, они с Татьяной поехали из-за того, что с хозяйкой квартиры что-то произошло. Жанна была гостеприимна и встретила женщин с улыбкой, объясняет Белашова. Позже на место прибыла генеральный директор завода Наталья и попросила оставить её наедине с Редвановой на кухне. Обвиняемая с подругой вышли. Как пояснила Елена, она не слышала, что конкретно происходило за закрытой дверью.

«Нам было неприятно, что нас позвали якобы для помощи и тут разговаривают наедине. Татьяну это сильно возмутило», — пишет Елена.

Согласно ее версии, на кухне не было громких криков или звуков. Спустя время, говорит Елена, Наталья вышла оттуда и набросилась на нее, чтобы убить. Свидетели утверждают, что Белашова первая выбежала из квартиры со словами: «Помогите, убивают!».

«Что случилось с Татьяной и Жанной, я не видела и не знаю. О том, что они мертвы, я услышала и узнала от сотрудников полиции, которые прибыли в квартиру. Когда и как это случилось, сказать ничего не могу», — утверждает женщина.

Следствие считает, что Белашова решила расправиться с коллегами из-за неприязни. Она отравила коллег веществом, угрожая игрушечным пистолетом. Спасти Татьяну и Жанну не удалось. Выжить смогла только гендиректор завода, которая в дальнейшем дала обвинительные показания.

Ранее 10 учеников подмосковного колледжа отравились после обеда в столовой.