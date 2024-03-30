«Убивать нужно не пешек»: в Дагестане задержали мужчину, который поклялся расправиться с Хабибом Нурмагомедовым

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего жителя Дагестана, который заявил о намерении убить бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Кроме спортсмена, в список попали еще несколько человек, передает Telegram-канал Mash Gor.

Молодой человек опубликовал видео с угрозами в одной из социальных сетей. В ролике он заявил, что «убивать нужно не пешек» и поклялся расправиться с бывшим чемпионом мира по боям без правил, начальником полиции дагестанского поселка Дубки и руководителем регионального отделения Главрыбы.

Через некоторое время о видео узнали стражи порядка. Они задержали дагестанца и доставили в отдел. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении автора провокационного ролика.

Ранее в Санкт-Петербурге школьник пригрозил убить одноклассников и надругаться над ними. В ситуацию пришлось вмешаться силовикам.