Неадекватный москвич избил слепого подростка, которой ошибся дверью
В Москве неадекватный мужчина превратил полуслепого подростка в потенциального инвалида .
16-летний подросток Максим (имя изменено) с детства страдал редчайшим заболеванием.
Аниридия – это когда у глаз нет радужной оболочки, и человек способен видеть всего на 1%.
Многие годы молодой человек находился под наблюдением медиков, которым путем долгого и сложного лечения почти удалось поднять уровень зрения до 3%.
По улицам Москвы парень передвигался самостоятельно, при помощи специального устройства, способного зрительно увеличивать предметы. Однако стричь ногти Максим, по понятным причинам, всякий раз отправлялся в салон красоты.
Однажды он все-таки ошибся дверью и нарвался на грубого жильца, который посоветовал ему «разуть глаза».
Увы через некоторое время полуслепой подросток вновь по ошибке постучался в ту роковую дверь. На этот раз 30-летний хозяин квартиры не стал церемонится и двумя ударами по лицу отправил инвалида в нокдаун.
Теперь врачи практически потеряли надежду на хоть какое-то улучшение зрения.
- Главное, - считают они, - чтобы подросток полностью не ослеп.
Примечательно, что когда участковый пришел на квартиру грубияна разбираться, первое, что он услышал, было: «а таким как он вообще надо передвигаться только в сопровождении…», - сообщает MK.ru