Неадекватный москвич избил слепого подростка, которой ошибся дверью

16-летний подросток Максим (имя изменено) с детства страдал редчайшим заболеванием.

Аниридия – это когда у глаз нет радужной оболочки, и человек способен видеть всего на 1%.

Многие годы молодой человек находился под наблюдением медиков, которым путем долгого и сложного лечения почти удалось поднять уровень зрения до 3%.

По улицам Москвы парень передвигался самостоятельно, при помощи специального устройства, способного зрительно увеличивать предметы. Однако стричь ногти Максим, по понятным причинам, всякий раз отправлялся в салон красоты.

Однажды он все-таки ошибся дверью и нарвался на грубого жильца, который посоветовал ему «разуть глаза».

Увы через некоторое время полуслепой подросток вновь по ошибке постучался в ту роковую дверь. На этот раз 30-летний хозяин квартиры не стал церемонится и двумя ударами по лицу отправил инвалида в нокдаун.

Теперь врачи практически потеряли надежду на хоть какое-то улучшение зрения.

Главное, - считают они, - чтобы подросток полностью не ослеп.

Примечательно, что когда участковый пришел на квартиру грубияна разбираться, первое, что он услышал, было: «а таким как он вообще надо передвигаться только в сопровождении…», - сообщает MK.ru