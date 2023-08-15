Убивал 40 минут: зарезавший студентку школьник надеялся спрятать тело в пакеты

В Екатеринбурге зарезавший студентку школьник убивал девушку 40 минут. После преступления он попросил друга сходить вместе в супермаркет за мусорными пакетами: юноша надеялся спрятать в них тело.

Подробности сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Установлено, что парень пришел к другу со своей девушкой. Выпив алкоголя, он обвинил студентку в измене и принялся избивать.

В результате парень нанес ей колото-резаную рану – она стала причиной смерти 17-летней девушки. Однако до этого была целая череда побоев.

В это время приятель написал сообщение матери – та вызвала полицию.

После преступления подростки сходили в магазин за пакетами. У подъезда их ждала группа быстрого реагирования. Школьник пытался убежать, но его задержали.

«Они могли как расчленить тело, так и спрятать его в один пакет. Девушка была очень хрупкого телосложения», - говорит инсайдер.

По его информации, обвиняемый в убийстве девушки несовершеннолетний был пьян – в крови выявлен алкоголь. Второй мальчик оказался трезвым.

В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Парень заключен под стражу на два месяца.

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